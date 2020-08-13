РИАМО - 13 авг. Чистый государственный долг РФ снова стал положительным на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса, сообщает РБК.

Долг федерального правительства превысил ликвидные резервы. При этом угрозы для бюджетной стабильности нет. Однако символическое последствие кризиса прослеживается.

«Идет увеличение долговой нагрузки в рамках антикризисной поддержки, а второй факт — это увеличение дефицита федерального бюджета и как следствие — снижение остатков свободных размещенных средств в банковской системе», — сказал главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.

Первого апреля рублевые и валютные депозиты федеральных органов управления достигли 17 триллионов рублей. При этом федеральный госдолг составлял 14,5 триллионов рублей. Финансовые активы правительства были больше задолженности почти на 2,5 триллиона рублей.

Первого июня госдолг и резервы почти сравнялись, а 1 июля госдолг превышал депозиты правительства на 1,55 триллиона рублей. Внутренний долг увеличился на 834 миллиарда рублей.