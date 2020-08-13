РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 авг. В рамках проекта «Старший брат» партии «Единая Россия» в Щелкове организовали бесплатные спортивные тренировки по тайскому боксу, говорится в сообщении пресс-службы Щелковского отделения «Молодой Гвардии».

Тренировки проходят возле физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Центральной. Занятия проводит тренер от Федерации тайского бокса Московской области Никита Эрденко.

«Тренировки проходят еженедельно по субботам в 12:00. Старт был дан 1 августа. За это время были проведены две тренировки, которые стали популярны. К ним даже присоединились просто гуляющие в парке жители», - сказал член местного политсовета «Молодой Гвардии» Алексей Пирогов.

Проект «Старший Брат» существует с 2016 года. Он направлен на обеспечение досуговой деятельности подростков и систематические занятия спортом. К проекту уже присоединились 24 клуба тайского бокса и 10 клубов кикбоксинга.