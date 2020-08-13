РИАМО - 13 авг. Пресс-служба Кремля заявила, что в графике президента Российской Федерации Владимира Путина пока что нет потенциальной встречи с избранным главой Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее некоторые СМИ сообщили о предстоящей встрече Путина и Лукашенко. Президенты должны продолжить переговоры по энергетическому сотрудничеству.

«Рабочая встреча глав двух государств вовсе не запланирована на понедельник», – сказали в пресс-службе Кремля.

Кроме того, проведение двусторонней встречи не рассматривается даже в ближайшей перспективе.