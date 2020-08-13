РИАМО - 13 авг. За минувшие сутки в Московской области выявили 148 случаев коронавируса, всего в регионе на текущий момент зарегистрировано свыше 65,4 тысячи случаев заболевания, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 65 472 случая заболевания коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

В Подмосковье за сутки вылечили 150 человек, с начала пандемии выздоровели 49 066 пациентов.

Гражданам рекомендовано вызывать врача на дом при любых признаках простудного заболевания.

В регионе сняли почти все ограничения, введенные ранее из-за коронавируса. В общественных местах и транспорте еще следует носить маски, также рекомендуют надевать перчатки.

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Текстовая трансляция

13 АВГУСТА

- За сутки в России зарегистрировали 5 057 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 692.

- Еще 11 человек с коронавирусом скончались в Москве. Всего за время пандемии в столице умерли свыше 4,6 тысячи пациентов.