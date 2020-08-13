РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 авг. В четверг Красковский культурный центр Люберец приглашает на онлайн-мероприятия, для жителей подготовили онлайн-игру, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В 12:00 состоится онлайн-игра «STORIES-интерактив». В 15:00 покажут мастер-класс по карате», - говорится в сообщении.

В 19:00 проведут видео мастер-класс по венскому вальсу.

Мероприятия пройдут по ссылке: https://www.instagram.com/kraskovo_kkc/?hl=ru.