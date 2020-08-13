РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 авг. Активисты Подольска передали регоператору ООО «МСК-НТ» более 400 литров пластиковых крышек для благотворительной акции «Добрые крышечки», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«ООО «МСК-НТ» продолжает активно поддерживать акцию «Добрые крышечки» всероссийского благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Очередную партию полезного пластика 11 августа специалисты регионального оператора вывезли из гипермаркета «Леруа Мерлен» и торгового центра «Капитолий». Объем собранных активистами Подольска разноцветных пластиковых крышечек превысил 400 литров», – говорится в сообщении.

Благодаря участию в акции первичная сортировка отходов входит в привычку и формирует новое экологичное отношение к отходам. ООО «МСК-НТ», как официальный партнер всероссийского фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», второй год поддерживает и продвигает проект в городских округах Чеховского кластера, расставляя контейнеры и обеспечивая регулярный вывоз накопленных крышечек на переработку.

«Подольчане – одни из самых активных участников акции. Вместе с ООО «МСК-НТ» взрослые и юные волонтеры собирают крышечки в специальные контейнеры, установленные в различных организациях и местах свободного доступа. В этом году собран уже пятый «урожай» пластика для благотворительных целей. Средства, вырученные от переработки ценного вторсырья, пойдут на приобретение инвалидных колясок для детей в ограниченными возможностями», – заключается в материале.