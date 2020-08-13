РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 авг. В четверг культурный центр «Октябрьский» подмосковных Люберец приглашает жителей на онлайн-мероприятия, для участников проведут обзор книг ко дню рождения В.Ф. Одоевского, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В 12:00 «Городок в табакерке» - состоится обзор книг, посвященный дню рождения В.Ф. Одоевского. В 14:00 «Разноцветные моря» - выставка рисунков. В 18:00 - песни в исполнении театра мюзикла «Успех», - говорится в сообщении.

Присоединиться к мероприятиям можно в социальной сети Instagram.