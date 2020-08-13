РИАМО – 13 авг. Иностранные ученые проанализировали заболеваемость коронавирусной инфекцией на начальных стадиях в разных странах мира и пришли к выводу, что люди с отрицательным резус-фактором имеют повышенный риск заражения, кроме того, болезнь у них протекает тяжелее, пишет в четверг газета «Известия».

Ранее ученые установили, что у обладателей Rh– более высокий риск развития сердечно-сосудистых, респираторных и иммунных заболеваний. Именно эти недуги часто сопровождают коронавирусную инфекцию.

«Мы сегодня еще многого не знаем о Covid-19, вполне можно допустить, что риск заражения Covid-19 повышен у людей с отрицательным резусом», — прокомментировал исследование испанских и бразильских ученых ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

Около 8% населения мира имеет отрицательный резус-фактор. Однако в некоторых странах доля таких людей достигает 17-19%.

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13 АВГУСТА

- За сутки в России зарегистрировали 5 057 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 692.

- Еще 11 человек с коронавирусом скончались в Москве. Всего за время пандемии в столице умерли свыше 4,6 тысячи пациентов.