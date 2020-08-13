РИАМО - 13 авг. В мотошколе Мосгортранса с момента ее открытия в 2017 году обучение прошли около 1,3 тысячи человек, в том числе около 400 детей, на занятиях ученикам рассказывают о строении мотоцикла и учат оказывать первую помощь, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Продвинутым пользователям предлагают записаться на занятия по мотокроссу и освоить гонку с препятствиями, а также на занятия по джимхане, где научат скоростному маневрированию. Во время уроков по стантрайдингу обучающимся показывают, как выполнять необычные трюки, например, ехать только на переднем или только на заднем колесе мотоцикла», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Занятия проходят на базе крупнейшего в столице учебно-курсового комбината ГУП «Мосгортранс», который с 1944 года выпустил сотни тысяч высококвалифицированных водителей. Крытые автодромы и мотодром комбината считаются лучшими в городе, их можно использовать круглый год и в любую погоду.

Учиться могут как новички, так и водители, которые имеют навыки управления мотоциклом. Базовый курс длится 150 часов. После завершения курса ученики получают водительские права категории А.

Детская секция не предусматривает выдачу прав после завершения образовательного курса. На занятиях дети знакомятся с принципами безопасного управления мотоциклом. Эти знания могут пригодиться юным ученикам в будущем, когда они достигнут совершеннолетия и решат, что им нужны права.