РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 авг. В сентябре на территории Межмуниципального автотранспортного предприятия №2 Коломны пройдет финал конкурса «Лучший водитель «Мострансавто» - 2020», в нем примут участие 11 водителей автобусов из Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Цель конкурса, проводимого «Мострансавто» – продемонстрировать навыки сотрудников и повысить престиж профессии. Квалификация и уровень профессиональной подготовки водителей влияют на то, как жители Подмосковья оценивают работу предприятия.

«В подразделениях организации уже начались отборочные соревнования, победители локальных состязаний встретятся в финале. В конкурсе будут участвовать 16 человек: 11 из Балашихи и 5 из Щелкова. Основные критерии отбора участников – безаварийный стаж работы и отсутствие дисциплинарных нарушений», – говорится в сообщении.

У водителей проверят знания правил дорожного движения, скоростное маневрирование на автобусе большого класса ЛиАЗ-5292. Участникам предстоит выполнить восемь фигур различной сложности: «круг», «бокс», «тоннельные ворота», «змейка», «колея», «эстафета», «автобусная остановка» и «стоп».

«Кроме того, в основной зачет войдет необычное упражнение «Комфортное вождение». В салон автобуса на подложку из бумажных салфеток поместят емкость с водой, задача конкурсанта – доставить контейнер до финиша и не разлить воду», – заключается в материале.