РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 авг. Предприниматели городского округа Мытищи до 1 сентября могут подать заявку на участие в конкурсе «Торговля России - 2020», сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации проводит конкурс «Торговля России - 2020». Главная идея конкурса - поддержать положительный опыт российской розницы и стимулировать ее развитие.

«Уважаемые предприниматели городского округа Мытищи! Вы можете подать заявку на участие до 1 сентября 2020 года. Принять участие в конкурсе могут: органы исполнительной власти, курирующие торговую отрасль, администрации муниципальных образований, хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что конкурс будет проводиться по следующим номинациям: лучший торговый город, лучшая торговая улица, лучший нестационарный торговый объект, лучшая ярмарка, лучший розничный рынок, лучший мобильный торговый объект, лучший магазин, лучший объект фаст-фуда, лучший оптовый продовольственный рынок, лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя, лучший торговый фестиваль.

«По итогам конкурса будут выбраны лучшие решения и идеи, реализуемые разными торговыми форматами. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету и добавить фотографии в личном кабинете на сайте конкурса. Форма заявки, подробные правила участия в конкурсе и контакты размещены на сайте: https://russiant.org/», - добавил Азаров.

Он уточнил, что при выборе победителей будут учитываться востребованность объектов, их внешний вид и оснащенность. Торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках V юбилейного Международного форума бизнеса и власти «Неделя российского ритейла».