РИАМО - 13 авг. В августе в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ проведут лекции о мировой космонавтике и показы советских фантастических кинохитов, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

В этом месяце в центре можно будет посетить лекции об истории мировой пилотируемой космонавтики и современных отечественных разработках. Также посетителям представят показы популярных советских фильмов «Сталкер», «Лиловый шар» и «Кин-дза-дза».

«Вход на все события бесплатный, по предварительной регистрации», - говорится в сообщении.

15 августа в 16:00 в лектории «Кулибин Про» гостей ждет лекция «История мировой и отечественной пилотируемой космонавтики». Гости смогут проследить эволюцию пилотируемой космонавтики, узнают о том, какие события и программы повлияли на ее развитие, а также куда и почему стремится мировое космическое сообщество.

29 августа в 16:00 пройдет вторая лекция «Современные проекты отечественной космонавтики». Здесь можно будет узнать о том, чем сегодня живет космическая отрасль России. Предварительная регистрация на лекцию дает право бесплатного посещения экспозиции центра «Космонавтика и авиация».

В конгресс-зале центра 15 августа в 17:00 состоится показ художественного фильма 1979 года «Сталкер». Картина снята режиссером Андреем Тарковским по оригинальному сценарию братьев Стругацких, написанному по мотивам их повести «Пикник на обочине». Действие фильма происходит в вымышленном пространстве, именуемом Зоной, где происходят аномальные явления.

22 августа в 17:00 здесь можно будет посмотреть любимый многими фильм «Кин-дза-дза» легендарного режиссера Георгия Данелии.

А 29 августа в 17:00 образовательную программу продолжит показ приключенческого фильма «Лиловый шар. Картина будет интересна как взрослым, так и детям.

Просмотры фильмов будут проходить в конгресс-зале центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Для безопасности посетителей рассадка на всех мероприятиях будет организована с учетом соблюдения социальной дистанции.