РИАМО - 13 авг. В молочно-раздаточных пунктах департамента здравоохранения более 327 тысяч москвичей ежемесячно получают бесплатные продукты, чаще всего продукты питания выдавались для детей до трех лет, это самая большая льготная категория граждан — почти 56% от общего числа льготников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В соответствии с утвержденным регламентом молочные смеси, соки, пюре и другие продукты питания получают беременные женщины, кормящие матери, дети до трех лет, дети из многодетных семей, не достигшие семилетнего возраста, дети-инвалиды и дети до 15 лет, имеющие хронические заболевания», - говорится в сообщении.

Сейчас продукты по льготе можно получить в 251 молочно-раздаточном пункте столичного департамента здравоохранения. Их работа не прекращалась и во время пика распространения коронавирусной инфекции.

Рецепт на получение бесплатных продуктов питания выписывают в детской поликлинике или женской консультации по заключению врача. Для этого необходимо подать заявление и минимальный пакет документов. Там же можно узнать адрес ближайшего молочно-раздаточного пункта.