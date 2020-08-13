РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 авг. Юнармейцы подмосковного Подольска разминировали бомбы и доставляли груз в ходе лазертаг-игры в Чехове, говорится в сообщении местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

«Подольский лазертаг-клуб «Полигон 50» на локации «csball.net - Counter-Strike в реальности» в Чехове провел спортивный праздник для юнармейцев городского округа Подольск. Локация - полная визуализация популярной карты из компьютерной игры Counter Strike. Юнармейцы попали из виртуальности в реальность. За время игры был сыгран ряд сценариев - стенка на стенку, доставка груза, захват точки, не обошлось без разминирование бомбы», - говорится в сообщении.

Лазертаг-игры проходили с девайсами LASERWAR. Организаторы поблагодарили директора локации Ивана Лобачева за предоставленную возможность.