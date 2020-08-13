РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 авг. Воспитанники городского молодежного экологического лагеря Балашихи «Чистый город» собрали более 100 мешков мусора, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Работа в городском молодежном экологическом лагере «Чистый город» продолжается. Ребята убирают мусор, делая наш город чище. Благодаря сплоченности коллектива сегодня собрали 103 мешка!» – говорится в сообщении.

В текущем году лагерь начал свою работу с 10 августа сразу по двум адресам – в Балашихе и микрорайоне Железнодорожный. Ребята с 14 до 18 лет занимаются уборкой общественных территорий городского округа, а после обеда для них проводят лекции, мастер-классы, спортивные занятия.

В прошлом году экологический лагерь «Чистый город» в Балашихе посетили 675 детей. За работу по уборке им заплатили по 8,8 тысячи рублей и выдали трудовые книжки.