РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 авг. С 14 по 19 августа в связи с плановым проведением работ на линиях электропередачи в ряде населенных пунктов Щелкова будет отключено электричество, сообщается на официальной странице Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Щелковский РЭС Восточных электрических сетей филиала ПАО «МОЭСК» уведомляет, что в связи с производством плановых будет пройдут временные отключения в ряде населенных пунктов», - говорится в сообщении.

14 августа отключения электроэнергии пройдут в селе Трубино, деревнях Осеево и Каблуково. 15 августа света не будет в деревнях Шевелкино и Никифорово. 17 августа - в Огудневе и Каблукове. 19 августа электричество отключат в селе Трубино и деревне Назимиха.

Все отключения электроэнергии будут проходить с 9:00 до 17:00.