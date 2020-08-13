РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 авг. Праздничную программу «Медовый спас» с экскурсией, играми и русскими народными забавами проведут в поселке Подольска 16 августа, сообщается в группе «МБУК «СДК» Романцево «пос. Радиоцентра Романцево» в соцсети «ВКонтакте».

«Сельский дом культуры «Романцево» 16 августа в 17:00 приглашает всех желающих принять участие в обрядовой программе «Медовый спас». Гости праздника смогут узнать об истории и традициях Медового спаса, про мед, поучаствовать в старинных обрядах, традиционных забавах, прочувствовать на себе всю красоту этого праздника», - говорится в сообщении.

В программе мероприятия: экскурсионная программа о истории и традициях Медового спаса, фольклорные номера от ансамбля «Перемышль Городец», старинные игры, традиционные забавы и многое другое.

Проходить праздник будет по адресу: поселок радиоцентра Романцево, дом 10 и начнется в 17:00. Вход свободный.

Медовый спас отмечается 14 августа. Он первый в череде церковных дат, когда верующие приносят в храм плоды своих трудов. Первый спас называют Медовым, потому что соты в ульях к этому времени обычно уже наполнены, и пасечники приступают к сбору. По традиции разрешалось есть освященный мед именно с этого дня.