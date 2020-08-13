РИАМО - 13 авг. Иностранным гражданам, которые в период пандемии коронавируса потеряли работу, Единый миграционный центр Московской области оказал содействие в трудоустройстве, вакансии предложили порядка 1 тысяче человек, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Миграционным центром региона совместно с правительством Подмосковья был налажен контакт с крупными работодателями, сформирован банк вакансий. Вакансии были предложены иностранцам, обратившимся для оформления патента в центр, а также тем, кто оставил запрос по телефонам горячей линии.

«С 16 апреля по 9 июня 2020 года вакансии были предложены 887 иностранным гражданам», - сказал заместитель председателя правительства региона - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Благодаря проведенной работе удалось избежать массовой безработицы среди трудовых мигрантов в Подмосковье. Многие работодатели в период распространения Covid-19 обеспечивали проживание и питание своих сотрудников, оказывали дополнительную помощь иностранным гражданам.

Режим самоизоляции и ряд ограничений на работу большинства компаний, учреждений и фирм в Московской области вводили из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день практически все ограничения в регионе отменили на фоне улучшения эпидситуации.