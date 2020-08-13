РИАМО - 13 авг. Московские спасатели достали автомобиль, съехавший в Большой Воронинский пруд, женщина-водитель не пострадала, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

ДТП произошло вечером 12 августа по адресу: улица Академика Бакулева, дом 6, корпус 1.

«На место происшествия были направлены подразделения пожарно-спасательного гарнизона столицы, в том числе два расчета ПСО №204 Пожарно-спасательного центра Москвы», - говорится в сообщении.

Машину достали из воды с помощью автокрана. На месте происшествия также работали сотрудники «Центроспаса».