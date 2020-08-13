РИАМО - 13 авг. Еще 150 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье за последние сутки, с начала пандемии количество выздоровевших составило более 49 тысяч, сообщает оперативный штаб региона по ситуации с Covid-19.

«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», – уточняется в сообщении.

Всего в Московской области медики вылечили от коронавируса 49 066 пациентов.

Ранее Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которую назвали «Спутник V». Сперва прививать будут медработников и пожилых россиян. В гражданский оборот вакцину планируют ввести 1 января 2021 года.

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13 АВГУСТА

- За сутки в России зарегистрировали 5 057 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 692.

- Еще 11 человек с коронавирусом скончались в Москве. Всего за время пандемии в столице умерли свыше 4,6 тысячи пациентов.