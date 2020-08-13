РИАМО - 13 авг. В столице за прошедшие сутки подтвердили 692 новых случая коронавирусной инфекции, с начала пандемии Covid-19 в городе зафиксировано 250 303 случая инфицирования, сообщает столичный оперштаб.

Число вылечившихся от коронавируса в мегаполисе продолжает расти. За сутки 787 человек выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от Covid-19, увеличилось до 193 473.

Также в Москве за сутки скончались еще 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. Общее количество умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве составляет 4622 человека.

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13 АВГУСТА

- За сутки в России зарегистрировали 5 057 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 692.

- Еще 11 человек с коронавирусом скончались в Москве. Всего за время пандемии в столице умерли свыше 4,6 тысячи пациентов.