РИАМО - 13 авг. Уже 1047 человек с коронавирусной инфекцией в Москве получили иммунную плазму для лечения заболевания, использование этого метода снижает шанс пациента оказаться в реанимации, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В апреле столичные медики начали использовать экспериментальный метод лечения коронавирусной инфекции – переливание плазмы крови с антителами к Covid-19.

«На сегодняшний день в стационарах города иммунную плазму получили уже 1047 пациентов, 686 из них уже выздоровели и выписались из больниц», - сказала Ракова.

Предварительные результаты исследований показали, что после переливания донорской плазмы шанс оказаться в реанимации на ИВЛ у среднетяжелых пациентов снижается на 63%. Вероятность выздоровления тяжелых больных, которые получают плазму, увеличивается на 19%.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Назначить переливание донорской плазмы может только врач.

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13 АВГУСТА

- За сутки в России зарегистрировали 5 057 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 692.

- Еще 11 человек с коронавирусом скончались в Москве. Всего за время пандемии в столице умерли свыше 4,6 тысячи пациентов.