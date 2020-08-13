РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 авг. С 1 сентября учащиеся школ подмосковных Мытищ смогут носить маски по желанию, сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

В городском округе подготовка ко Дню знаний ведется с учетом всех норм и требований Роспотребнадзора. Школы начнут работать с соблюдением новых требований безопасности.

«Обязательная термометрия на входе. Специальная разметка, наличие дезинфицирующих средств, масок, перчаток и приборов обеззараживания воздуха. Учителя будут носить маски при индивидуальной работе с детьми, остальные сотрудники – постоянно, в течение рабочего дня. Дети могут носить маски по желанию», – написал Азаров в своем Instagram-аккаунте (https://www.instagram.com/p/CDyqWnoi3EP/).

Он добавил, что второй корпус гимназии №16 находится в высокой степени готовности.

«1 сентября здесь однозначно прозвенит первый школьный звонок. Торжественная линейка будет. Приду на нее поздравить ребят. К сожалению, в этом году по понятным причинам линейка будет только для первоклассников и одиннадцатиклассников», – отметил Азаров.