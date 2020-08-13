РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 авг. В городском округе Мытищи с жителями поселка Пестово обсудили вопросы содержания придомовых территорий, сообщил исполняющий обязанности заместителя главы администрации горокруга Алексей Калинин.

«Со старостой Дмитриевым Сергеем Сергеевичем, представителем управляющей компании и жителями многоквартирных домов провели встречу в поселке Пестово. Обсудили вопросы содержания придомовых территорий и территорий общего пользования, состояние детских площадок и территории бывшего детского сада», - написал Калинин в своем Instagram-аккаунте.

Поселок Пестово располагается на севере Подмосковья, в северо-восточной части городского округа Мытищи на южном берегу Пестовского водохранилища.