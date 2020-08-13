РИАМО (МЫТИЩИ) – 13 авг. В голосовании по ремонту автомобильных дорог в городском округе Мытищи на портале «Добродел» приняли участие 100 человек, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

До окончания второго этапа голосования по ремонту автодорог Подмосковья на 2021 год осталось 19 дней.

«Участников голосования прибавилось, сейчас их 100 человек. Дорог, участвующих в голосовании, – 12. Несомненные лидеры голосования: улица Крестьянская, участок 2 (деревня Рождественно) – 27 голосов, улица Юрьевcкая (деревня Сухарево) – 26 голосов, Клязьминский переулок (деревня Пирогово) – 18 голосов. Участниками оставлено свыше 100 комментариев. Спасибо, что активно принимаете участие в голосовании», – написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что для того, чтобы принять участие в голосовании, необходимо зарегистрироваться на порталах «Добродел» и «Госуслуги», зайти в раздел «Голосования», найти на карте Мытищи, авторизоваться и справа в окне голосования оставить свой голос и комментарий. Голосование на портале продлится до 31 августа.