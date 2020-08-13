РИАМО - 13 авг. В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на трассе М2 «Крым» в городском округе Серпухов, погиб сотрудник ГИБДД, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

«На 85 километре М2 «Крым» водитель, управляя грузовым автомобилем, совершил наезд на стоявший на обочине патрульный автомобиль ДПС», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в результате инцидента погиб сотрудник восьмого батальона ГИБДД ГУ МВД по Московской области.