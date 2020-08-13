РИАМО – 13 авг. В России вступил в силу закон, который усиливает гарантии на выплату сотрудникам организации всех положенных денег, если фирму ликвидируют, сообщает Газета.ru .

«Закон опубликован на официальном портале правовой информации 13 июля текущего года», - говорится в сообщении.

В тексте документа есть слова, говорящие о том, что закон вступает в силу спустя 30 дней после опубликования.

Теперь в российском Трудовом кодексе закрепилось право работников, увольняемых из-за ликвидации организации или сокращения штата, на выходное пособие и сохранение среднемесячного заработка.