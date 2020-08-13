РИАМО (МЫТИЩИ) – 13 авг. В городском округе Мытищи 1 сентября пройдет торжественная линейка в новом здании гимназии №16, сообщила заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Кольцова.

«1 сентября в новые классы с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологических норм отправятся четыре первых класса. По словам директора гимназии, педагогический коллектив самой большой школы в Подмосковье полностью укомплектован. Благодаря возможностям второго корпуса для учеников будут открыты дополнительные кружки и секции», – написала Кольцова в своем Instagram-аккаунте.

Она подчеркнула, что застройщикам и подрядчикам поставлены приоритетные задачи, чтобы завершить все работы в нужный срок. Строительная готовность второго корпуса гимназии №16 высокая. Завершение работ на главном объекте года контролируют каждый день. Динамика ощутима: рабочие трудятся в три смены, уже смонтирован вентилируемый фасад, в том числе и объемные 3D-детали, вокруг здания разобраны строительные леса.

По словам Кольцовой, сейчас на объект завозят двери, их установят в учебных классах, рабочих помещениях, а также на главных входах в здание. В актовом зале полностью смонтировано напольное покрытие, идут работы по наладке систем вентиляции. В большинстве учебных классов расставлены парты и развешаны интерактивные доски. Рабочие дооборудуют пищеблок витринами для раздачи готовых блюд.

«Стены столовой украсили яркими графическими композициями из геометрических фигур. В зелено-желтых сочных цветах выполнена и вся мебель для столовой. В спортивном зале уже установили футбольные ворота, по периметру смонтированы гимнастические снаряды», – добавила Кольцова.

Она отметила, что в ходе осмотра помещений комиссия выявила мелкие недостатки в работе, которые устранят в течение нескольких дней – к следующей проверке, которую назначили на 17 августа. По результатам инспекции будет составлен акт, а затем – заключение о соответствии новой школы требованиям проектной документации.