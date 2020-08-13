РИАМО - 13 авг. Москомэкспертиза согласовала проект строительства детского сада на 350 мест в поселении Московский, в учреждении создадут 14 групп по 25 человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Создание качественной образовательной инфраструктуры — одна из приоритетных задач развития ТиНАО», — сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В групповых ячейках будет все необходимое для детей: помещения для игр, сна, питания. Заниматься музыкой и физкультурой воспитанники детского сада смогут в просторных залах, для занятий творчеством и учебы предусмотрена универсальная кружковая комната.

Кроме того, в здании планируется построить бассейн площадью 18 квадратных метров. Там же разместят раздевалки и душевые для детей, комнаты дежурной медсестры и инструктора.

Для прогулок около детсада обустроят игровые и спортивные площадки, на которых будут установлены теневые навесы. Территорию учреждения украсят деревья, кустарники и цветники.