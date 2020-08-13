РИАМО - 13 авг. Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Московской области рассмотрело обращение ООО «Техногард» о признаках нарушения АО «Атлас Копко» закона о защите конкуренции, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В обращении заявлялось о дискредитации деятельности ООО «Техногард», товаров, предлагаемых ООО «Техногард», в приобретении и использовании исключительных прав на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

«Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение управления об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства (дело № А40-259733/2019)», - говорится в сообщении.

При рассмотрении поступившего заявления управлением установлено отсутствие в действиях АО «Атлас Копко» признаков нарушения антимонопольного законодательства. В компании не согласились с решением и обратились в суд, который и подтвердил его законность.