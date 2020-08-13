РИАМО - 13 авг. В этом году более 1 тысячи столичных школьников набрали 100 баллов на Едином госэкзамене по русскому языку, что почти в два раза больше показателя прошлого года - 586 человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Кроме того, значительно выросло число участников ЕГЭ, получивших на экзамене по русскому языку от 91 до 99 баллов. В этот раз таких ребят было более 12 тысяч, это почти на 50% больше, чем в прошлом году», - говорится в сообщении.

Русский язык — традиционно самый популярный предмет на ЕГЭ у столичных выпускников. В июле его сдавали более 62 тысяч человек. В этом году русский язык сдавали только те, кому этот предмет необходим для поступления в вуз.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин отметил, что коронавирус внес свои коррективы в подготовку и проведение Единого государственного экзамена в 2020 году, однако итоги основного периода сдачи ЕГЭ в Москве оказались хорошими, а в некоторых случаях даже превзошли прошлогодние показатели.