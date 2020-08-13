РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 авг. Мужчине, обвиняемому в покушении на убийство лифтера Домодедове, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщается на странице ГСУ СК России по Московской области в соцсети «ВКонтакте».

«Следователем следственного отдела по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области 64-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Кроме этого, по ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

По данным следствия, 9 августа в Домодедове возле входной двери в подъезд местный пенсионер напал на специалиста, осуществляющего ремонт лифта. Используя топор, он нанес потерпевшему несколько ударов в область головы. Мужчина незамедлительно был госпитализирован и в настоящее время находится в больнице.

На допросе обвиняемый дал признательные показания и рассказал, что потерпевший проживал в том же подъезде, что и он, но в техническом помещении, из которого систематически доносились шум и музыка, мешающие спать.

Следователем продолжается проведение допросов и иных следственных действий. Также назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы.