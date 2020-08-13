РИАМО - 13 авг. В парках департамента культуры Москвы создали все условия для занятий спортом, физической культурой и развитием тела, для этого обустроены комфортные воркаут-зоны с брусьями, турниками и другими тренажерами, говорится говорится в сообщении пресс-службы столичного ведомства.

«В городских парках оборудовано больше 90 площадок для воркаута. Позаниматься спортом под открытым небом приглашают, например, «Сокольники» и «Музеон», Таганский, Лианозовский и Бабушкинский парки», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В «Сокольниках» оборудовали 16 комплексов для занятий воркаутом, а также пять площадок с функциональными тренажерами. Одна из самых больших спортплощадок находится недалеко от Путяевского пруда. Она занимает свыше 300 квадратных метров. Здесь есть специальные лавочки для пресса, комплекс турников «Кенгуру», гнутые двойные брусья, двухуровневый классический рукоход и другие спортивные снаряды. Посетить эту зону можно в любое время суток.

В усадьбе Воронцово также есть три круглосуточные воркаут-площадки. Одна находится на Северной аллее у храма Живоначальной Троицы, вторая — у Большого пруда со стороны стелы, третья — на территории парка аттракционов «Алиса в стране чудес». На первой площадке каждую субботу с 13:00 до 14:00 проходят бесплатные мастер-классы по боксу.

Также в музее-заповеднике «Царицыно» работают две площадки. Это гимнастическая зона с турниками и брусьями у КПП №5 и спортплощадка рядом с КПП №3. Здесь также регулярно проводят занятия. Обе площадки открыты с 06:00 до 00:00.

Юным атлетам понравится заниматься в детском парке имени Прямикова. Спортивная площадка с гимнастическими снарядами и уличными тренажерами, рассчитанная на детей в возрасте от 12 лет, находится недалеко от Московского детского сказочного театра.

Функциональной оказалась воркаут-площадка у прудов «Радуга». Заниматься здесь можно даже в дождливую погоду. Все спортивные снаряды находятся под навесом.

Также спортом можно заняться на специально оборудованных площадка в следующих зонах отдыха: Бабушкинский парк, парк у Джамгаровского пруда, сквер по Олонецкому проезду, ландшафтный парк «Митино», Измайловский парк, Нескучный сад, парк искусств «Музеон», парк «Красная Пресня», зона отдыха «Красногвардейские пруды», Таганский парк, парк «Северное Тушино», зона отдыха «Левобережье», сад имени Баумана, парк «Кузьминки», парк «Ходынское поле», территория между Шипиловским проездом и Каширским шоссе, парк «Садовники», Перовский парк, Лианозовский парк.

Кроме того, в этот летний сезон в некоторых зонах отдыха оборудованы современные и удобные скейт-площадки. Сегодня в 14 парках можно покататься на скейтах, роликах, ВМХ (разновидность велосипеда) и самокатах.

В 23 зонах отдыха Москвы регулярно проводятся бесплатные спортивные тренировки.