РИАМО - 13 авг. Еще 787 человек выздоровели в столице после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что число вылечившихся от Covid-19 в городе продолжает расти.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 787 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 193 473», – сказала Ракова.

У тех, кто вылечился от коронавируса, есть возможность сдать плазму крови. Для этого следует обратиться на горячую линию по номеру: 8 (495) 870-45-16. Она работает каждый день с 09:00 до 19:00.

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13 АВГУСТА

- За сутки в России зарегистрировали 5 057 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 692.

- Еще 11 человек с коронавирусом скончались в Москве. Всего за время пандемии в столице умерли свыше 4,6 тысячи пациентов.