РИАМО - 13 авг. Подмосковный УФАС России внес в отношении ООО «СПОРТ ФОРУМ» постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 100 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В управление поступило обращение гражданина, содержащее информацию о получении им СМС-рекламы от фитнес клуба «World Class» с признаками нарушения Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», а именно направление СМС-рекламы без предварительного согласия», - говорится в сообщении.

Распространение рекламы через СМС или телефонные звонки без предварительного согласия нарушает законодательство о рекламе.

Ответственность за подобные нарушения влечет за собой штраф от 100 до 500 тысяч рублей.