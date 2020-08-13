РИАМО - 13 авг. Дорожники возведут 186 эстакад, тоннелей, мостов и других искусственных сооружений в рамках создания хордового кольца в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Хордовое кольцо — большая часть нового транспортного каркаса Москвы. Кольцо будет состоять из трех хорд и одной рокады.

«Мы уже построили и ввели в эксплуатацию Северо-Западную хорду, в активной фазе строительства находятся Северо-Восточная хорда, Юго-Восточная хорда и Южная рокада. По протяженности по прямому ходу это 133 километра, что больше протяженности МКАД и в четыре раза больше Третьего транспортного кольца», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Строительство магистралей планируют завершить в 2023 году. Запуск хордового кольца улучшит транспортную ситуацию в мегаполисе. После специалисты сконцентрируются на развитии дорог районного масштаба.