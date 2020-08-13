РИАМО - 13 авг. Более 2 тысяч человек посетили современные диагностические комплексы в московских офисах «Мои документы» за первые 10 дней их работы, комплексы позволяют горожанам пройти бесплатную преддиагностику состояния организма, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Лидирует по количеству проведенных обследований флагманский офис ЮАО, вторую и третью строчки рейтинга занимают центры госуслуг районов Новогиреево и Строгино. Среди плюсов нового проекта посетители отмечают возможность пройти быстрый осмотр без предварительной записи, широкий спектр исследований и интересный дизайн», - говорится в сообщении.

Проверка в таких комплексах позволяет оценить общее состояние здоровья. Посетители МФЦ могут сделать анализ выдыхаемого воздуха, проверить уровень насыщения крови кислородом, измерить артериальное давление. Пройти проверку поможет администратор — специалист по здоровому образу жизни.

В трех многофункциональных центрах — флагманских офисах Центрального, Юго-Западного и Южного округов Москвы — о самочувствии жителей начали заботиться роботы-диагносты. Они предлагают москвичам узнать давление, пульс и содержание кислорода в крови, измерить температуру, определить объем легких и уровень глюкозы в крови.

В процессе обследования в диагностическом комплексе москвичи получают информацию о здоровом образе жизни и поддержке организма. Результаты исследований можно распечатать в офисе «Мои документы», направить на электронную почту или сразу передать в электронную медкарту.