РИАМО – 13 авг. Москва может объединить свою систему оплаты проезда в общественном транспорте с тремя регионами РФ, сообщает ТАСС.

«Москва обсуждает объединение систем оплаты проезда с тремя регионами - Тулой, Санкт-Петербургом и с Московской областью», - сказал представитель пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В настоящее более 90% поездок в столице совершаются с помощью транспортной карты «Тройка». Пассажиры могут приобрести не только пластиковую карточку, но и брелоки, кольца, жетоны, силиконовые и кожаные браслеты с функционалом «Тройки».

С 2016 года в Московском регионе выпускают объединенные транспортные карты «Тройка» и «Стрелка». Интегрированные карты позволяют жителям Москвы и Подмосковья оплачивать проезд на общественном транспорте по всему столичному региону.