РИАМО - 13 авг. Более 200 тысяч участников проекта «Активный гражданин» высказали свое мнение в рамках голосования по вопросу переименования станции МЦД-2 Кубанская, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Так, 49,55% «активных граждан» проголосовали за то, чтобы оставить название Кубанская. По мнению 22,99% москвичей, станцию нужно переименовать обратно в Люблино. 12,04% горожан посчитали, что решение о переименовании должны принимать специалисты», - говорится в сообщении.

Станция метро «Люблино» и одноименная станция Курского направления Московской железной дороги находятся довольно далеко друг от друга, хотя и расположены в одном районе. Поэтому их нельзя считать транспортно-пересадочным узлом.

Чтобы избежать путаницы, в 2019 году железнодорожную станцию переименовали в Кубанскую. Это название связано с одноименной улицей, прилегающей к железнодорожным путям.

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года. Общая протяженность МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово – Лобня) составляет 52 километра, МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино – Подольск) – 80 километров.

Проект «Активный гражданин» запустили в столице в 2014 году. Благодаря ему москвичи вступают в прямой диалог с властями и помогают им принимать важные городские решения. Ранее в Сети была опубликована интерактивная карта инициатив, реализованных в мегаполисе по итогам народных голосований.