РИАМО - 13 авг. В Москве создали совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов, целью которого является выработка новых путей к формированию экономики будущего, а также координация бизнеса и власти, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Формирование состава совета начнется в ближайшее время. В него войдут представители реальных секторов экономики, столичного правительства, деловых и отраслевых ассоциаций, общественных объединений.

«Новый формат диалога бизнеса и власти, сложившийся в период пандемии в рамках работы оперативного штаба, доказал эффективность. Сегодня экономика Москвы практически восстановилась и необходимости в работе антикризисного штаба нет. При этом в новых реалиях нам нужны новые подходы к формированию экономики, устойчивой к любым вызовам», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Первым делом совет определит наиболее устойчивые в условиях «вирусного» кризиса отрасли, а также предприятия, сумевшие использовать свой опыт для подъема городской экономики.

«Мы выявили топ-3 отраслей, которые смогли превысить докризисные показатели, использовав период пандемии как дополнительный стимул к развитию. Лучше всех пережить период турбулентности удалось строительной отрасли, включая деятельность по операциям с недвижимым имуществом, и это оказало поддержку целому ряду сопутствующих отраслей», — добавил Ефимов.

По его словам, на втором месте по устойчивости оказалась сфера обеспечения безопасности и управления, а замкнула тройку лидеров деятельность в области телекоммуникаций, информации и связи.