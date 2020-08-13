РИАМО - 13 авг. В столице маломобильные контролеры «Московского паркинга», администрирующие платные парковки, помогли доработать 148 тротуаров, не приспособленных для передвижения инвалидов, в целом за все время своей работы они выявили 174 таких тротуара, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Московского паркинга».

«Люди с ограниченными физическими возможностями могут испытывать трудности, передвигаясь по городу, например, на инвалидных креслах. Маломобильные контролеры «Московского паркинга» помогают делать улицы Москвы комфортнее и безопаснее. Они анализируют доступность городской среды: информация о тротуарах с высокими бордюрами, участках дороги без пандусов или с большим углом наклона направляется в префектуры – такие места дорабатывают», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что за последние несколько месяцев были исправлены тротуары на Шипиловской, Большой Академической улицах, улице Годовикова и Каширском шоссе. Высокие бордюры на 7 участках преобразовали в плавные спуски.

В «Московском паркинге» маломобильные контролеры работают с 2018 года. В зимнее время они консультируют автомобилистов в Сервисном центре «Московский транспорт» на улице 1905 Года по вопросам парковочного пространства. Маломобильные горожане также работают в Московском метрополитене и в ЦОДД.

По всем вопросам, связанным с платным парковочным пространством, можно обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по номеру: 8 (495) 539-54-54 либо 3210 для мобильных телефонов.