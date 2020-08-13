РИАМО - 13 авг. В подмосковном Подольске задержали подозреваемого в мошенничестве с документами, благодаря которому злоумышленник присвоил 800 мешков штукатурной смеси, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

К подольским полицейским обратился заместитель директора строительной компании из Ярославля. Он заявил, что со счета фирмы списано 340 тысяч рублей за товар, который компания не покупала.

«Установлено, что 39-летний местный житель, ранее работавший в данной организации, заказал от имени фирмы 800 мешков сухой штукатурной смеси в строительном гипермаркете, расположенном в Климовске», – сказала начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова.

Злоумышленник предоставил сотрудникам магазина действующую доверенность на получение заказа и его оплату со счета компании. После мужчина вывез со склада гипермаркета 20 паллет с отделочным материалом.

Подозреваемого задержали при попытке повторного мошенничества с использованием доверенности от фирмы. Похищенный товар полиция вернула законным владельцам.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурант дела находится под подпиской о невыезде.