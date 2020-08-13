РИАМО - 13 авг. В рамках создания второй части туристического велопешеходного маршрута «Клин звучит» началась укладка брусчатки, в том числе дорожка прокладывается там, где раньше никогда не гуляли люди, сообщила РИАМО заместитель начальника управления по делам администрации и информационной политике администрации городского округа Клин Марина Анциферова.

«Сейчас в работе так называемые четыре захватки, то есть четыре участка, на которых ведутся схожие виды работ. Часть маршрута проходит по местам, где не ступала нога человека – они заболочены или поросли бурьяном. Сейчас на части захваток уже кладут брусчатку. Пешеходная часть из брусчатки, а часть для велосипедистов – это асфальт. Это масштабно, потому что эти участки находятся в разных частях города», - сказала Анциферова.

Первый этап создания велопешеходного туристического маршрута «Клин звучит» завершился в 2017 году. Завершить благоустройство маршрута планируется в декабре 2020 года. Длина дорожки для велосипедистов и пешеходов составит 10 километров.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета городского округа Клин.

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