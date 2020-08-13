РИАМО - 13 авг. Прием заявок на соискание премии мэра столицы «Лидеры цифровой трансформации» стартовал в городе, их будут принимать до 25 октября, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Конкурс пройдет в мегаполисе с 30 октября по 1 ноября. Его проведут в формате 48-часового онлайн-хакатона.

«Все задания хакатона объединят две темы – «Искусственный интеллект в городе» и «Цифровизация городских структур». Это важные направления для развития любого современного мегаполиса. И мы рассчитываем, что идеи участников помогут нам усовершенствовать цифровую экосистему Москвы», – сказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что на данный конкурс приглашаются разработчики из любого региона страны.

Задачи для участников онлайн-хакатона подготовят представители десяти ведомств столичного правительства.

«Талантливые специалисты получат реальную возможность для дальнейшего профессионального развития и реализации идей», – добавил глава городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Участие в «Лидерах цифровой трансформации» могут принять свыше 250 команд разработчиков. А 10 коллективов, предложивших лучшие ИТ-решения поставленных задач, получат денежные призы, каждый из которых составляет 1 миллион рублей.

Еще 20 сильнейших команд по итогам хакатона смогут продолжить работу при поддержке экспертов, а также апробировать свои идеи в реальных условиях.