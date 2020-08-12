РИАМО - 12 авг. На территории Подмосковья и Москвы до вечера 13 августа объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение о порывистом ветре в столице и Подмосковье действует с 21:00 13 августа.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Владимирской, Рязанской, Тульской, Орловской, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областей. Следующий – «оранжевый» – уровень погодной опасности объявили Курской и Липецкой областях.

В ночь на 13 августа в Московском регионе будет облачно, прогнозируется кратковременный дождь. Ветер будет дуть северо-западный, северный, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура ожидается в пределах плюс 11-13градусов.

Днем 13 августа сохранится облачная погода с порывистым ветром. Температура поднимется до плюс 16-18 градусов. Может пройти дождь.