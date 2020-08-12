РИАМО - 12 авг. В ближайшее время начнется реставрация храма Илии Пророка на улице Ильинке в столице, работы начнутся, как только будет определен подрядчик, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«Храм Илии Пророка относится к Иверскому благочинию Московской городской епархии Русской православной церкви. Здание было построено в XVI-XVII веках рядом с Московской торговой площадью Ильинского монастыря. Именно в его честь получила свое название улица Ильинка, прежде называвшаяся Дмитровкой», - отметил глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Храм представляет собой каменное здание со сводчатыми, плоскими перекрытиями и состоит из нескольких частей – верхнего и нижнего храмов, крестильни и колокольни. Верхний храм освящен в честь Пророка Илии, нижний – в честь Апостола Тимофея.

Планируется, что до конца августа будет определен подрядчик, который вернет зданию его исторический облик. Уже согласован проект проведения работ. Реставрацию планируют провести за два года.

Перед проектировщиками и реставраторами стоит непростая задача: выявление первоначального облика здания, в архитектуре и функциях которого очень тесно переплелись несколько веков, а также возвращение ему его предназначения. Данное решение не противоречит федеральным нормам.

Согласно проекту реставрации для каждой части церкви предусмотрен свой объем комплексных работ. К примеру, в верхнем храме отреставрируют конструкции кровли и историческую кирпичную кладку, устранят все неисторические конструкции. Будут отреставрированы белый камень и кладка на завершении четверика храма, восстановят историческую главку храма и крест.

Стены фасадов после удаления поздней штукатурки и реставрации заново приобретут исторический цвет – желто-белый (оттенок установили по сохранившимся участкам). Внутри воссоздадут росписи, полы из белого камня, иконостас, вновь изготовят чугунные хоры.