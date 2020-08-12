РИАМО - 12 авг. В Москве под стражу взяли мужчину, подозреваемого в убийстве молодой девушки в центре города, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице.

«По данным следствия, вечером 21 июля 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по Колпачному переулку в городе Москве, обнаружено тело девушки 1993 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений в области головы, туловища и конечностей, от которых наступила смерть», - говорится в сообщении.

На данный момент следователи уже допросили родственников и знакомых потерпевшей, изъяли камеры видеонаблюдения. Также правоохранители провели необходимые следственные действия с фигурантом, изобличающие его вину в инкриминируемом преступлении.

Мужчине уже предъявлено обвинение. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.