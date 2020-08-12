РИАМО - 12 авг. Столичный Роспотребнадзор проверил питьевую воду на наличие РНК коронавируса, инфекцию там не нашли, сообщает Газета.ru.

«С марта 2020 года на водозаборах, перед подачей питьевой воды в распределительную сеть (станции водоподготовки), на наличие РНК коронавируса 2019-nCoV отобрано 616 проб для исследований на наличие РНК коронавируса 2019-nCoV. Во всех пробах исследованной воды РНК коронавируса 2019-nCoV не обнаружена», — говорится в сообщении ведомства.

С начала пандемии в столице подтвердили 249 611 случаев заражения Covid-19. Врачи вылечили 192 686 пациентов, также скончались 4611 человек.

Ранее министр здравоохранения РФ Михзаил Мурашко заявил, что в список жизненно важных препаратов в стране могут попасть лекарства от Covid-19.

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