РИАМО - 12 авг. Спортсмены из Московской области завоевали четыре медали чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнования проходят на столичном гребном канале в Крылатском с 10 по 14 августа.

«Чемпионат России стал одним из первых больших стартов для наших гребцов после возвращения спорта с паузы. Спортсмены упорно тренировались по индивидуальным программам во время самоизоляции и продолжили готовиться к соревнованиям после ее снятия. Их результаты говорят сами за себя. Две золотых и две бронзовых награды на главном первенстве страны – более чем достойный результат, с которым я их поздравляю», - сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Кирилл Шамшурин одержал победу в гонке каноэ-одиночек на 1 тысячу метров, показав время 3 минуты и 51,676 секунды. В соревновании байдарок-одиночек на аналогичной дистанции Максим Спесивцев со временем 3 минуты и 33,061 секунды принес еще одну золотую награду в копилку подмосковной команды, а Виталий Ершов поднялся на третью строчку пьедестала, преодолев дистанцию за 3 минуты и 35,663 секунды.

Среди девушек в соревнованиях на байдарках бронзу завоевала Елена Анюшина, она пришла к финишу за 4 минуты и 7,667 секунды.