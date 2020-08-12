РИАМО - 12 авг. Штраф в размере 6,31 миллиона долларов отправила Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) во Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics), сообщает Газета.ru.

«Выплата задолженности стала возможной благодаря поддержке министерства спорта РФ, которое выделило ВФЛА единовременную субсидию на развитие легкой атлетики», — говорится в сообщении.

Российская федерация выплатила штраф по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Он пропустил три допинг-пробы якобы из-за того, что находился в больнице.